Под Липецком школьник убежал из дома после ссоры с родителями без обуви и куртки

Под Липецком 11-летний ребенок поссорился с родителями, после чего убежал из дома без обуви и куртки. Оказалось, что мальчика приютили у себя знакомые.

Подробности приводит Lipetskmedia.ru.

Стало известно, что инцидент произошел 1 февраля. Школьник убежал из дома без верхней одежды, без ботинок.

Соответствующее сообщение поступило волонтерам в 07:30. К поискам привлекли все службы Липецкого района.

Волонтеры сформировали группы и были готовы к выезду, в этот момент пришла новость, что мальчик найден. Он какое-то время находился у знакомых и не сообщал об этом.

Ранее сообщалось, что подросток из Курска сбежал из дома и перелез через границу, оказавшись в Польше. Польские пограничники отправили его в Россию.