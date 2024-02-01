Опубликовано 01 февраля 2024, 18:12
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Под Липецком школьник убежал из дома после ссоры с родителями без обуви и куртки
© Freepik
Под Липецком 11-летний ребенок поссорился с родителями, после чего убежал из дома без обуви и куртки. Оказалось, что мальчика приютили у себя знакомые.
Подробности приводит Lipetskmedia.ru.
Стало известно, что инцидент произошел 1 февраля. Школьник убежал из дома без верхней одежды, без ботинок.
Соответствующее сообщение поступило волонтерам в 07:30. К поискам привлекли все службы Липецкого района.
Волонтеры сформировали группы и были готовы к выезду, в этот момент пришла новость, что мальчик найден. Он какое-то время находился у знакомых и не сообщал об этом.
Ранее сообщалось, что подросток из Курска сбежал из дома и перелез через границу, оказавшись в Польше. Польские пограничники отправили его в Россию.
Источник фото:Freepik
Источник:Lipetskmedia.ru
Автор:Лилия Караева