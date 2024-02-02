Российская школьница решила приготовить блины и получила ожоги

В Санкт-Петербурге 14-летняя школьница загорелась в ходе приготовления блинов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло накануне днем. Девочка захотела пожарить дома блины. В ходе готовки у подростка загорелась футболка. На место инцидента вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила петербурженку в больницу.

В медучреждении врачи зафиксировали у нее ожог 6% тела. В настоящий момент ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что в подмосковном Пушкине женщина получила тяжелые ожоги во время готовки ужина и оказалась в больнице.

Также мы писали, что в Тюменской области мужчина изнасиловал 15-летнюю попутчицу в купе поезда. Его заключили под стражу до 11 марта 2024 года.