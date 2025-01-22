Россиянин забил до смерти молотком лежачего больного и избежал тюрьмы

В Ялуторовском районе Тюменской области мужчина забил до смерти молотком лежачего больного. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Тюмени|72.RU».

По данным источника, ЧП произошло 8 сентября минувшего года. Свидетели и потерпевшая забрали подсудимого погостить из спецучреждения, где он проходил лечение. Россиянина поселили на время к погибшему. Из-за плохого здоровья мужчина не вставал с постели.

В один из дней, как рассказали в объединенной пресс-службе судов, хозяева обнаружили, что лежачий больной лежит с пробитой головой весь в крови. При этом подсудимый ходил вокруг «с агрессивным видом».

В итоге суд освободил мужчину от уголовной ответственности, но приговорил к принудительному лечению в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

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