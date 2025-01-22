Российская школьница забеременела от мертвого брата

В Нижнекамске 14-летняя школьница забеременела от мертвого брата. Об этом пишет KazanFirst.

По данным источника, ЧП произошло в середине ноября минувшего года. Школьница вернулась домой из школы, где ее ждал 20-летний брат, предварительно, находившийся в нетрезвом состоянии и спавший в тот момент. Несовершеннолетняя тоже решила отдохнуть и уснула.

Проснулась потерпевшая от резкой боли внизу живота. Девочка поняла, что ее насилует брат, однако справиться с юношей не могла — родственник весил больше 100 кг и сопротивления школьницы не увенчались успехом.

Подросток не стала рассказывать обо всем родителям, однако в январе она сделала тест на беременность, который показал положительный результат. Тогда она была вынуждена обо всем рассказать.

При этом известно, что насильник-брат жительницы Нижнекамска скончался в декабре 2024-го. В настоящий момент возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

Ранее мы писали, что в Подмосковье 11-летняя девочка сообщила матери в смс, что отчим месяц ее насилует.