В российском городе пони затоптал юную наездницу

В Москве пони от испуга затоптал копытами девятилетнюю наездницу. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло накануне днем в конюшне на территории конно-спортивной базы на севере столицы. Находясь в помещении для содержания лошадей, девочка готовилась к занятиям по конкуру: одевала восьмилетнего пони по кличке Тео. Перед выходом на арену мимо пони прошел черный высокий скакун. Пони испугался и направился в сторону юной хозяйки, повалил ее на пол и прошелся по ней копытами.

Пострадавшая позвала на помощь сотрудников клуба, которые вызвали скорую помощь и сообщили о произошедшем матери девочки, которая работает тренером в школе верховой езды. В день ЧП женщина уехала на сборы в другой город, вследствие чего была вынуждена оставить дочь под присмотром коллег.

В больнице медики осмотрели девочку и зафиксировали у нее ушиб правой почки и небольшие гематомы. Юной спортсменке удалось отделаться от серьезных травм благодаря специальному жилету и шлему, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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