Россиянин выжил после попадания лезвия ножа в голову

В Ставрополе местный житель выжил после попадания лезвия ножа в голову. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Мужчина получил тяжелую травму во время конфликта с 17-летним юношей. Несовершеннолетний поддался эмоциям и ударил лезвием пострадавшего, вследствие чего острие ножа вошло в лобную долю.

Россиянина с ножом, воткнутым ему прямо в лоб, доставили в больницу на скорой. Медики прибыли на место ЧП за считаные минуты и смогли стабилизировать состояние пострадавшего. Впереди жителя Ставрополя ожидает долгое восстановление.

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