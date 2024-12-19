У выброшенной с 9-го этажа российской школьницы не пострадал ни один внутренний орган

В Пермском крае у 14-летней девочки, выброшенной бойфрендом с балкона девятого этажа, не пострадал ни один внутренний орган. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Медики назвали спасение пермячки чудом. За жизнь школьницы боролась команда врачей разных профилей — от травматологов до рентгенологов. Все медики действовали слаженно, уточнил хирург Государственной клинической больницы имени Тверье Сергей Булатов.

У несовершеннолетней зафиксирован ушиб мозга, сломаны рука и нога – на них наложили шины. В настоящий момент юную россиянку перевели в детскую больницу. По прогнозам специалистов, реабилитация девочки должна пройти без осложнений.

ЧП произошло ночью 16 декабря во дворе многоквартирного дома в поселке Гамово. По словам очевидцев, между 17-летним юношей и его 14-летней девушкой произошла бурная ссора. Парень несколько раз ударил возлюбленную по голове сковородой, из-за чего она потеряла сознание, а затем выбросил ее с балкона на девятом этаже.

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