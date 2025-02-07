Россиянин выследил жену и выстрелил в нее более 12 раз

В Забайкальском крае местный житель убил супругу, выстрелив в нее более 12 раз. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Уточняется, что супруги на протяжении длительного времени не проживали вместе из-за конфликтов. В день ЧП россиянин выследил жену и произвел в нее не менее 12 выстрелов из травматического пистолета, который был переделан под стрельбу боевыми патронами. 31-летняя женщина скончалась на месте.

Злоумышленник отказался от дачи показаний, однако его вина была установлена следователями и судмедэкспертами. Жителя Забайкалья также уличили в незаконном приобретении, хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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