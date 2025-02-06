В Симферополе мужчина поссорился с соседом на любовной почве и убил его шампуром

В Симферополе ревнивый местный житель насмерть заколол шампуром соседа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как отмечается, конфликт между мужчинами произошел на любовной почве — они оба претендовали на одну и ту же женщину. Конфликт начался на лестничной площадке и быстро перерос в рукоприкладство.

«Один из них в ходе драки ударил в грудь второго шампуром», — приводит канал слова собеседника.

Раненый скончался на месте, нападавшего задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее мы писали о том, что житель Таиланда в приступе ревности попытался утопить жену и ее подругу в океане, однако не смог доехать до воды из-за зыбучего песка.