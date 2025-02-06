Житель Новосибирска «избавил мать от страданий», забив ее молотком насмерть

Житель Новосибирской области забил молотком больную мать из-за того, что устал ухаживать за ней. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на Следственный комитет.

По версии следствия, 36-летний россиянин жил вместе со своей 73-летней матерью, за которой в силу возраста и заболеваний требовался уход. В один из дней мужчина осознал, что он устал помогать пенсионерке, и принял решение «избавить ее от страданий».

Сделал он это с помощью молотка — им он нанес ей несколько ударов по голове. Женщина не смогла оказать сопротивление и скончалась на месте.

После совершения преступного деяния убийца позвонил брату и рассказал о случившемся. После этого он добровольно сдался полиции. Он задержан, обвинение уже предъявлено.

Ранее мы писали о том, что в Симферополе мужчина поссорился с соседом на любовной почве и убил его шампуром.