Россиянин впал в кому после употребления шаурмы и отсудил 800 тысяч рублей

В городе Ишимбай в Башкирии 25-летний местный житель съел шаурму и впал в кому. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, мужчина купил продукцию в сети «Гриль Хаус». Через три после приема пищи россиян почувствовал недомогание.

Его родители вызвали скорую — башкира доставили в реанимацию без сознания, с отказывающими почками, легкими и печенью. Когда спустя пять дней пациент очнулся, медики санавиацией доставили его в республиканскую больницу. Там врачи диагностировали у него острое отравление сальмонеллой.

Мужчина подал на заведение в суд. Там иск частично одобрили и вынесли решение взыскать с владельца торговой точки компенсацию морального вреда в 800 тысяч рублей. Однако тот, по словам россиянина, не стал платить.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае женщина зарубила трехлетнюю дочь топором и ранила второго ребенка из ревности.

Также сообщалось, что ростовский суд вынес приговор мужчине, который заморозил ребенка и убил его мать.