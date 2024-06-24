Суд вынес приговор россиянину, который заморозил ребенка и убил его мать

Ростовский областной суд вынес приговор уроженцу Ставропольского края, который вместе с товарищем убил сожительницу. Перед этим мужчина заморозил в сарае ее сына.

Подробности приводит сайт 116.ru.

Убийство произошло в Усть-Донецком районе. Обвиняемый не признавал вину, однако на суде не мог объяснить, откуда у него банковская карта женщины, на нее поступала пенсия по инвалидности на ребенка.

Товарищ подсудимого сообщил, что жил вместе с ними. Однажды он зашел к мужчине и не увидел ребенка. Знакомый поинтересовался, куда тот делся, тогда мужчина отвел его во двор и рассказал, что запер мальчика в сарае для дров – якобы, несовершеннолетний мешал отдыхать и кричал. Открыв сарай, они увидели мальчика лежащим на земле в позе эмбриона, ребенок был в футболке и колготках, а на улице – ниже нуля. На тот момент мальчик был мертв.

Тогда мужчина решил расправиться с женщиной - боялся, что она сообщит в полицию. Он предложил ей поиграть, связал руки за спиной шнурком от обуви, завязал глаза полотенцем. Затем кухонным ножом нанес 5-7 ударов в нижнюю часть тела. Женщина оставалась жива, в итоге злоумышленник задушил ее металлической цепью. Потом тело матери замотали в два покрывала, а ребенка положили в мешок. Затем спрятали в колодце неподалеку, а вещи сожгли.

Сожителя приговорили к 16 годам тюрьмы и ограничению свободы на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что отчим и мать, убившие пятилетнего ребенка в Краснодаре, собираются развестись.