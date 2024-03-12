В Подмосковье мужчина избил женщину-таксистку, которая не уступила ему дорогу

В Подмосковье мужчина жестоко избил женщину-таксистку. Как выяснилось, он вышел себя, когда автомобилистка не уступила ему дорогу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, россиянка остановилась, чтобы забрать пассажира, когда к ее машине приблизился неизвестный. Он начал бить по стеклу, пока оно не разбилось, а затем нанес несколько ударов по водителю. Оттащить мужчину от женщины удалось только его товарищу, который вышел из авто вслед за ним и успокоил его.

После случившегося таксистка получила травмы лица и головы, ее также посекло разбившееся стекло. Про нападение стало известно правоохранителям, и в ГУ МВД России по Подмосковью заявили, что конфликт был спровоцирован поведением автомобилистки на дороге.

«В ходе движения он посчитал, что водитель, управляющий автомобилем такси, должен был уступить проезд», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемый в избиении уже был задержан. Им оказался 43-летний житель Дмитрова. Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.

Ранее в Кисловодске пятеро подростков поставили на колени и избили девушку.