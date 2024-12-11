Россиянин вбил гвозди в затылок приятеля

Житель Екатеринбурга вбил гвозди в затылок и грудь 28-летнего приятеля. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации источника, мужчина во время пьяного застолья убил приятеля из строительного пистолета. Он вбил ему гвозди в затылок и грудь. Пострадавший умер в больнице от полученных травм.

Источник утверждает, что злоумышленника задержали по горячим следам. Он частично признал вину, заявив, что бил приятеля кулаками по голове и лицу. При этом мужчина на вспомнил, использовал ли он для расправы строительный пистолет. По его словам, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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