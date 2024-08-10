Ей привезли не тот товар: женщина метнула гвозди в работницу пункта выдачи

Сотрудница пункта выдачи заказов в Сызрани едва не получила серьезные травмы из-за агрессивной женщины. Та метнула в работницу гвозди, которые не заказывала, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, жительница Сызрани сделала заказ на маркетплейсе. Ей должно было прийти средство для мытья окон. Однако вместо его россиянка получила в пункте выдачи гвозди.

Из-за этого женщина устроила скандал. Мирного диалога не получилось — свою злобу клиентка решила выместить на работнице ПВЗ. Она швырнула в девушку гвозди, а потом и телефон.

Также жительница Сызрани обругала сотрудницу пункта выдачи и пообещала разобраться с ней, когда придет уже за новым заком.

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