Россиянин отрезал мизинец 10-летнему сыну за непослушание, запер его в квартире и поджег

В Смоленске мизинец отрезал мизинец своему 10-летнему сыну за непослушание. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, тело несовершеннолетнего было найдено в сгоревшей трехкомнатной квартире в Смоленске. Спасатели заметили, что у мальчика был отрезан мизинец на руке. Вдобавок лицо школьника было в синяках.

Журналисты SHOT пишут, что причиной возгорания квартиры по улице Черняховской, где нашли юного россиянина, стал поджог.

Через некоторое время сотрудники полиции задержали отца школьника, оказалось, что мужчина отрезал наследнику палец, потому что он не слушался, после чего запер его в квартире и устроил пожар. Уточняется, что что 51-летний подозреваемый занимался воспитанием сына в одиночку, ранее мужчина был судим.

Погибший учился в третьем классе местной школы.

Ранее мы писали, что в Дагестане женщина спустя 23 года узнала, что воспитывала чужого ребенка.

Также сообщалось, что в Удмуртии 9-месячный ребенок получил ожоги из-за загоревшегося телефона.