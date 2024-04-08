Россиянин в ходе домашней ссоры отрезал жене нос и ухо

В Якутии местный житель стал фигурантом уголовного дела после конфликта с женой. Об этом пишет «Якутск Вечерний».

По информации источника, ЧП произошло в Олекминске. Неоднократно судимый россиянин приревновал 34-летнюю жену, напал на нее и отрезал ей нос и ухо. После произошедшего женщину оперативно доставили в больницу.

Муж пострадавшей был задержан. В отношении жителя Якутии возбудили уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений с особой жестокостью. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девушка пошла выносить мусор и оказалась в больнице из-за куска штукатурки.

Также стало известно, что байкер напал на сотрудников полиции в Подмосковье и направился в сторону Санкт-Петербурга.