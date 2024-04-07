Пытались поймать наркоторговца: мужчина на мотоцикле застрелил полицейского и ранил его коллегу

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину на мотоцикле, который застрелил полицейского и ранил его коллегу в голову. Неизвестный напал на стражей порядка в Подмосковье, а после направился в сторону Санкт-Петербурга

По данным СМИ, в результате стрельбы погиб 40-летний помощник участкового уполномоченного отдела полиции, Telegram-канал Mash. Его 26-летний коллега получил огнестрельное ранение в голову. Сейчас за жизнь пострадавшего борются врачи.

Предполагается, что стражи порядка пытались задержать мужчину, который занимается продажей наркотиков. В настоящий момент стрелок направляется в сторону Северной столицы. На требования инспекторов остановиться он не реагирует. В связи со сложившейся обстановкой был введен план «Перехват».

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемых в двойном убийстве с отрезанием ушей. За решеткой оказались четверо мужчин.