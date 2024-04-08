На Урале девушка пошла выносить мусор и попала в больницу из-за куска штукатурки

В Екатеринбурге девушка пострадала из-за куска штукатурки. Он упал ей прямо на голову, когда она выносила мусор. Об этом сообщает сайт E1.ru.

По данным источника, пострадавшая даже не сразу поняла, что произошло. Она вышла из дома, чтобы оставить в баке отходы, и в какой-то момент у нее резко и сильно полилась кровь. Раненую россиянку заметил очевидец событий и помог ей добраться до больницы. Как оказалось, ей рассекла голову штукатурка, отсоединившаяся от 26-этажной высотки в переулке Сызранском.

В клинике девушке оказали необходимую помощь. У нее диагностировали ушиб теменной области. Ее состояние на данный момент не уточняется.

В управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, отметили, что произошедшее было зафиксировано. Установлено, что было нарушение фасада по данному адресу.

Ранее россиянка погибла на отдыхе в Абхазии. Она упала более чем с 50-метровой высоты. Причем скончалась женщина не сразу. Ее не стало уже в реанимационном отделении, куда ее доставили после случившегося.