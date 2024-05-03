Россиянин утонул, спасая упавшую за борт девушку

Мужчина погиб во время прогулки на катере по реке Сулак в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне днем. На борту находились пятеро пассажиров: четверо девушек и мужчина. Вся компания была без спасательных жилетов.

Судоводитель совершил опасный маневр, вследствие чего за борт выпала девушка. Пассажир решил помочь ей и прыгнул в реку. Девушку смогли спасти, а мужчина утонул.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, которое повлекло смерть человека. Теперь водителю судна грозит до пяти лет тюремного заключения.

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