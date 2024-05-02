Россиянин подавился во время обеда и умер на глазах у жены

В подмосковном Подольске 73-летний местный житель подавился куском курицы во время обеда и умер на глазах у супруги. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, накануне днем супруги решили пообедать. Пенсионер по привычке быстро употреблял приготовленную женой курицу. В какой-то момент россиянин закашлялся, а затем и вовсе захрипел. Напуганная супруга быстро вызвала скорую помощь. До прибытия медиков женщина не решалась трогать супруга, однако тому становилось все хуже.

Когда врачи заехали во двор, пенсионерка поспешила на улицу, чтобы встретить их. Вернувшись домой, женщина и специалисты застали мужчину изредка вздыхающим с открытыми глазами. Пульса на запястье и шее не чувствовалось. Тогда медики подключили пациенту устройства для проведения реанимационных действий, но после нескольких попыток осознали, что житель Подольска умер.

В прошлом погибший работал на заводе и банщиком, а затем ушел на пенсию. Из-за своей работы и постоянной загруженности мужчина по привычке торопился при приеме пищи и периодически давился едой. Однако во все предыдущие разы медикам удавалось оперативно оказать помощь мужчине.

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