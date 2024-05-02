Иностранец-нелегал развратил девочку в парке в российском городе

Иностранец-нелегал развратил школьницу в парке на востоке Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 22-летний уроженец Киргизии познакомился с 13-летней девочкой в Telegram и совершил в Измайловском ПКиО в ее отношении развратные действия без применения насилия. При этом, как выяснили следователи, иностранцу москвичка сказала, что ей 14 лет.

Заявление в полицию написал отец школьницы. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники полиции, он дал признательные показания. Оказалось, что определенного места жительства злоумышленник не имеет, находится на территории России нелегально и нигде не работает.

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании иностранцу меры пресечения.

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