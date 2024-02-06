Россиянин устроился на новое место работы и лишился ноги

В Хабаровске рабочий базы металлолома потерял ногу в результате взрыва баллона с пропаном. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, ЧП произошло на базе металлолома в Камышовом переулке. 45-летний уроженец Северной Осетии устроился работать на базу. В первый день работы мужчина начал распиливать производственный вагончик, используя для газорезки два баллона, а именно кислородный и 50-литровый с пропаном, который неожиданно взорвался.

В итоге россиянину оторвало ногу, до приезда скорой помощи пострадавшему оказывал помощь коллега. В настоящий момент мужчину госпитализировали. По факту случившегося организована проверка.

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