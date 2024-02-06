Мать напала со стулом на главу села из-за конфликта их детей

В Красноярском крае произошел инцидент, в результате которого женщина напала со стулом на главу своего села. По сообщению Telegram-канала Kras Mash, все произошло на родительском собрании в школе Усть-Пит Енисейского района.

Предполагаемой причиной собрания стала драка между двумя учащимися школы. Согласно словам матери одного из учеников, ее сын стал жертвой нападения одноклассника, сына главы населенного пункта. По словам пострадавшего, его атаковали и бросили через себя, в присутствии старшеклассников.

Услышав об этом, женщина решила выразить свое негодование родителю предполагаемого нарушителя и сказала ему все, что думает. В какой-то момент она взяла стул и напала им на своего оппонента. Мужчина попытался защититься, в ответ на что нападавшая схватила его телефон и угрожала разбить его. Позже она вернулась на свое место и продолжила выражать свое возмущение.

Однако, согласно видеозаписям с камер видеонаблюдения в здании, никакой драки между школьниками не произошло.

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