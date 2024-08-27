Газовый баллон взорвался в ресторане в центре Москвы

Газовый баллон взорвался в московском ресторане «Бабель». Об этом пишет Regnum.

По данным источника, в результате ЧП пострадали два человека, их доставили в больницу. Инцидент произошел в заведении в 1-м Николощеповском переулке.

Уточняется, что возгорания после взрыва не произошло. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Самаре школьница получила ожог глаз после ссоры с женщиной на детской площадке. Родители пострадавшей собираются написать заявление в полицию.

Также сообщалось, что в Карачаево-Черкесии многодетной семье на участок подбросили младенца.