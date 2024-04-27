Россиянин устроил пьяный дебош на борту рейса Москва — Барнаул

Пассажир авиарейса из Москвы в Барнаул устроил на борту дебош и был задержан. Об этом сообщает телеканал «Катунь 24».

Во время полета 29-летний россиянин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спал в своем кресле. Однако, когда авиасудно попало в зону турбулентности, он вскочил, начал бегать по салону и ругаться матом. Унять пассажира удалось не сразу. Через некоторое время он снова уснул.

После того, как самолет совершил посадку в Барнауле, дебошира встретили сотрудники транспортной полиции и попросили пройти с ними в дежурную часть, где на него составили протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

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