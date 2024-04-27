Россиянин подрался с братом и убил заступившегося за него товарища

В Тыве 35-летний местный житель убил приятеля своего брата. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По информации ведомства, в феврале текущего года злоумышленник вступил в драку с родным братом в его доме в селе Хайыракан. Там же находился товарищ последнего, который попытался остановить конфликт. Однако нападавший взял нож и нанес несколько ударов по его телу. От полученных ранений россиянин скончался.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело об убийстве, материалы уже переданы в суд.

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