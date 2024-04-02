Россиянин устроил массовую драку в Таиланде, заступаясь за жену

Гражданин России устроил массовую драку во время отдыха в Таиланде. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 37-летний уроженец Междуреченска отдыхал со своей супругой, когда кто-то из постояльцев толкнул женщину. Произошедшее вывело россиянина из себя.

Мужчина вступил в драку с обидчиками жены, вследствие чего сотрудники отеля были вынуждены вызвать полицию. Путешественника доставили в полицейский отдел, где он подрался с правоохранителями. Силовикам пришлось использовать электрошокер, чтобы обезвредить россиянина.

Дебошир полностью признал свою вину, вместо трех лет лишения свободы ему назначили депортацию через пять дней после решения суда.

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