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Опубликовано 02 апреля 2024, 16:18
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Россиянин устроил массовую драку в Таиланде, заступаясь за жену

SHOT: россиянин устроил драку с полицейскими в Таиланде, заступаясь за жену.
Россиянин устроил массовую драку в Таиланде, заступаясь за жену

© Freepik

Гражданин России устроил массовую драку во время отдыха в Таиланде. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 37-летний уроженец Междуреченска отдыхал со своей супругой, когда кто-то из постояльцев толкнул женщину. Произошедшее вывело россиянина из себя.

Мужчина вступил в драку с обидчиками жены, вследствие чего сотрудники отеля были вынуждены вызвать полицию. Путешественника доставили в полицейский отдел, где он подрался с правоохранителями. Силовикам пришлось использовать электрошокер, чтобы обезвредить россиянина.

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Источник:Life.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
драка
отдых