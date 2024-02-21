Россиянин употребил сырые яйца и оказался в реанимации

В подмосковном Долгопрудном пенсионер попал в реанимацию из-за сырых яиц. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, после употребления сырых яиц 64-летний россиянин столкнулся с головокружением, тошнотой, сильной слабостью и низким артериальным давлением. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Медики отправили мужчину на обследование, после чего диагностировали у него сальмонеллез — сильнейшую кишечную инфекцию, из-за которой произошло нарушение работы почек. Затем пенсионера поместили в отделение реанимации.

В настоящий момент жизни россиянина ничего не угрожает, он проходит лечение в домашних условиях.

Ранее стало известно, что в Москве местная жительница вывезла из ТЦ на детской коляске одежду на 139 тысяч рублей. Задержать воровку удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

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