Россиянин умер в хаммаме Таиланда в первый день нового года

44-летний адвокат из Иркутской области потерял сознание в хаммаме Таиланда и не выжил. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, адвокат улетел из России вместе с семьей перед новогодними праздниками. 1 января мужчина отправился в хаммам и по пути выпил алкогольный напиток. Придя в баню, россиянин почувствовал себя плохо. На протяжении 10 минут его пытался реанимировать британец, но жизнь мужчины не удалось спасти.

На данный момент тело адвоката находится в местном морге, услуги которого оплачивает его семья. Отмечается, что мужчину планируют кремировать.

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