В Подмосковье владелец дома подстрелил незваного гостя, который парился в его бане

В Подмосковье хозяин дома расстрелял мужчину, который пришел в его жилище по приглашению товарища. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне днем в одной из деревень Клинского городского округа. Пятеро друзей собрались попариться в бане, которая расположена на территории частного дома, принадлежавшего супругу сестры одного из приятелей. Не уведомив хозяина, мужчины разместились в сауне.

Один из них, охранник местного заводского предприятия, решил уйти раньше остальных, чтобы успеть на работу к началу вечерней смены. На выходе из жилища он встретил домовладельца, который сразу выстрелил из травматического пистолета незнакомцу в грудь, а потом в затылок.

Пострадавшему удалось выжить. Специалисты вытащили пули, от последующей госпитализации мужчина отказался и в настоящий момент соблюдает врачебные предписания дома. Он также написал заявление на стрелявшего. Последний объяснил свои действия тем, что прежде мужчину никогда не видел и принял его за грабителя.

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