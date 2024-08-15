Россиянин угнал Lamborghini, покатался 16 часов и избежал суда

В Москве местный житель взял чужой автомобиль Lamborghini с автомойки, чтобы покататься по городу, после чего избежал суда и наказания. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источника, на автомойке москвич заметил элитную иномарку, сказал работникам, что Lamborghini его, взял ключи и уехал. 16 часов он ездил по улицам столицы, пока его не задержали сотрудники ДПС. Выяснив, что спорткар чужой, против него возбудили уголовное дело.

Тем не менее конфликт удалось разрешить, и угонщик смог избежать судебного разбирательства. Житель столицы договорился с ИП-хозяина Lamborghini, отметив, что брал автомобиль на «тест-драйв». Стороны заключили мир, автолюбитель извинился, а пострадавший получил деньги в качестве моральной компенсации.

Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

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