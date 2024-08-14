В Екатеринбурге экс-боец СВО взорвал гранату в салоне красоты и напал на бывшую

В Екатеринбурге бывший участник СВО ворвался в салон красоты с гранатой и напал на экс-возлюбленную. Женщину увезли на скорой в больницу. Подробности узнал портал E1.ru.

Источник сообщил, что взрыв произошел на улице Крауля. Сотрудницы салона красоты рассказали, что мужчина вошел со страйкбольной гранатой. По их словам, от него пахло алкоголем.

Информатор СМИ отметил, что нападавший месяц назад вернулся из зоны СВО. Он расстался с возлюбленной, но после этого стал ее преследовать, а также угрожать ее семье. В итоге все дошло до того, что он нашел ее в салоне. Очевидцы сообщили, что у девушки раны на руке и ноге. Данных о других пострадавших нет.

После случившегося мужчина сбежал. В полиции рассказали, что уже занимаются выяснением всех обстоятельств.

«На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, лицо причастное к инциденту», — сообщили в УМВД города.

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