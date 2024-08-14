Ребенок-инвалид две недели не может выйти из дома из-за сломанного лифта

В Новой Москве ребенок на инвалидной коляске больше двух недель не может выйти на улицу из-за сломанного лифта. Жильцы бьют тревогу и просят о помощи. Подробности сообщаются в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По данным источника, речь идет о девятиэтажном доме в ЖК «Николин парк». В подъезде сломался единственный лифт, который не могут починить уже две недели. Из-за этого жители чувствуют дискомфорт, а ребенок с инвалидностью не может выйти. Он живет на восьмом этаже и передвигается только на коляске.

Жители обращались в управляющую компанию, но там уверили, что все решится через 14 дней, когда привезут импортные детали для конструкций. После доставки запчастей выяснилось, что они не подходят по размеру. У людей нет сил ждать еще две недели, поэтому они решили осветить эту тему и обратиться к властям.

Ранее мы писали о том, что скамейка на остановке возмутила жителей российского города. Они отметили, что лавочка подходит только «для лилипутов» или для тех, кто захочет сидеть «на кортах и с семечками».

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