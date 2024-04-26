Россиянин убил знакомого, выстрелив ему 11 раз в голову

В подмосковной Балашихе местный житель убил товарища, выстрелив ему 11 раз в голову. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

Уточняется, что 25 апреля мужчина распивал спиртное в компании своего знакомого и еще нескольких мужчин. В какой-то момент между одним из гостей и жителем Балашихи вспыхнул конфликт.

Злоумышленник вытащил из-за пояса травматический пистолет, имеющий следы переделки, и сделал не менее 11 выстрелов в голову знакомого. В результате мужчина умер на месте.

В настоящий момент стрелок задержан.

Ранее мы писали, что в Махачкале произошла массовая драка подростков из-за оскорблений в общем чате.

Также стало известно, что в Сочи сотрудники полиции задержали наркоторговца, разгуливающего по улице с мертвым дельфином. В настоящий момент мужчина заключен под стражу и ожидает приговора по делу о сбыте запрещенных веществ.