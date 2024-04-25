В Сочи задержали наркоторговца, разгуливающего по улице с мертвым дельфином. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Сочи».

На днях в соцсетях появилось странное видео, на котором житель Сочи разгуливал по улице с трупом дельфина. Уточнялось, что мужчина нашел тело животного на пляже и собирался отнести его домой.

Кадры попали в распоряжение полицейских, которые узнали в мужчине 40-летнего жителя Московской области, разыскиваемого в родном городе за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В итоге полицейские смогли по камерам определить место жительства мужчины. Правоохранители арестовали его в Адлере. Сейчас он находится под стражей в ожидании приговора по делу о сбыте запрещенных веществ. Судьба тела дельфина остается неизвестной.

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