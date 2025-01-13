Россиянин убил жену с полуторагодовалой дочерью и попытался совершить суицид

В Нижегородской области 35-летний местный житель убил свою супругу и полуторагодовалую дочь, после чего попытался совершить суицид. Об этом пишет Telegram-канал NewsNN.

По данным источника, ЧП произошло в Балахне в квартире на улице Бумажников. Соседи, услышав крики и звуки борьбы, решили вызвать полицию.

Прибывшие на место правоохранители нашли 29-летнюю женщину с ножевым ранением в подъезде. Россиянина задержали в квартире, где также было обнаружено тело маленького ребенка.

Женщину доставили в больницу, где она позднее скончалась. Житель Нижегородской области находится в реанимации.

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Москве рабочий умер в кабине башенного крана на высоте 30 метров.

Также сообщалось, что пациент сгорел заживо в палате московской больницы