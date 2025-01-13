Россиянин убил жену с полуторагодовалой дочерью и попытался совершить суицид
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В Нижегородской области 35-летний местный житель убил свою супругу и полуторагодовалую дочь, после чего попытался совершить суицид. Об этом пишет Telegram-канал NewsNN.
По данным источника, ЧП произошло в Балахне в квартире на улице Бумажников. Соседи, услышав крики и звуки борьбы, решили вызвать полицию.
Прибывшие на место правоохранители нашли 29-летнюю женщину с ножевым ранением в подъезде. Россиянина задержали в квартире, где также было обнаружено тело маленького ребенка.
Женщину доставили в больницу, где она позднее скончалась. Житель Нижегородской области находится в реанимации.
В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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