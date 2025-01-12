Тело мужчины спустили вниз: строитель скончался в кабине башенного крана во время работ

Строитель умер при невыясненных обстоятельствах в Москве. Его труп нашли в кабине башенного крана на высоте 30 метров. Кадры с места события опубликовал РЕН ТВ.

На видео очевидцы запечатлели, как бездыханное тело мужчины спускают на землю для осмотра. Сотрудники экстренных служб использовали для этого трос и люльку.

Из-за чего умер строитель, пока не известно. Точная причина смерти станет известна только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы заявили, что мужчина потерял сознание в кабине. Медики констатировали его смерть на земле.

Ранее в Москве во время заседания суда умер 60-летний мужчина. Его вызвали в качестве ответчика по иску соседей.