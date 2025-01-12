Пациент сгорел заживо в палате российской больницы

В инфекционной больнице Москвы один из пациентов погиб из-за пожара. Постель мужчины загорелась в результате курения.

В столичном Депздраве рассказали РЕН ТВ, что мужчина без определенного места жительства курил в постели. Из-за этого загорелась его постель. Пожар привел к смерти пациента.

Сосед по палате вызвал на место происшествия сотрудников отделения. Они оперативно потушили огонь. Больше никто не пострадал. Площадь пожара составила 1 кв. метр.

На месте работают сотрудники следственных органов.

До этого в Ростове-на-Дону местный житель чуть не сгорел, сидя на унитазе. Ростовчанин неосмотрительно бросил туда окурок от сигареты.

Ранее предпринимательница Татьяна Бакальчук призналась, что плакала из-за пожара на складе «Вайлдберриз». Подробнее читайте здесь.