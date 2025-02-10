Россиянин убил жену и сжег ее тело в поле

В Мордовии задержали мужчину по подозрению в убийстве своей жены. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

Уточняется, что вечером 4 февраля житель Саранска обратился в полицию и рассказал о пропаже своей 36-летней сестры. Мужчина уточнил, что его родственница проживала в Лямбирском районе вместе с супругом и четырьмя детьми.

Правоохранители начали расследование. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что в ночь на 4 февраля между супругами произошел конфликт. Во время ссоры 33-летний россиянин убил свою супругу. После этого он отвез труп в поле на своей машине и сжег его, затем он закопал останки в овраге.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. СК Республики Мордовия также сообщил, что в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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