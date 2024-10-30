Россиянин убил совком гостью с эпилепсией и отвез на скотомогильник

В Алтайском крае местный житель убил совком девушку после того, как у нее начался приступ эпилепсии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло 21 октября в селе Маралиха. После того, как у 25-летней россиянки начался приступ эпилепсии, 48-летний хозяин дома толкнул ее стул так, что она ударилась головой об угол печи. Затем злоумышленник накинулся на больную с металлическим совком и убил ее.

После этого преступник отвез убитую на скотомогильник за километр от дома, где и оставил. В сокрытии преступления ему помогала сожительница.

Труп девушки обнаружили 26 октября, до этого она числилась без вести пропавшей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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