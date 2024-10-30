Пермяк погнался за мальчиком, поставил его на колени и попал на видео

В Перми местный житель погнался за ребенком и поставил его на колени. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Пермь | новости», опубликовавший видеозапись.

На кадрах можно заметить, как пермяк тащит мальчика в парковую зону, держа его за куртку. При этом несовершеннолетний пытается вырваться. Затем неизвестный разворачивается, выводит юного россиянина на дорогу перед жилым домом и ставит его на колени в грязь.

Что стало причиной ЧП, не уточняется. Уточняется, что перед инцидентом ребенок пытался убежать от преследователя.

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