Бабушка задушила внука за то, что он плохо себя вел

В Чебоксарах 61-летняя пенсионерка убила девятилетнего внука из-за того, что ей не понравилось его поведение. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мать ушла на работу и оставила ребенка с бабушкой. Когда женщина вернулась домой, она обнаружила сына мертвым. Как оказалось, пенсионерка была недовольна поведением мальчика и решила задушить его.

Стражи правопорядка уже задержали пожилую женщину. Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

По данным источника, до этого случая пенсионерка судима не была. К тому же в социальных сетях гражданка не публиковала ничего, что могло бы вызвать подозрения. Женщина делилась с подписчиками народными средствами для укрепления сосудов, секретами здорового позвоночника и выкладывала видеоролики, в которых говорилось, как дожить до 100 лет.

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