Россиянин совершил суицид, решив, что убил жену, но она выжила

В Москве местный житель ударил супругу топором по голове во время ссоры. Женщина потеряла сознание, муж решил, что она мертва, и покончил с собой. Об этом пишет Regnum.

По данным источника, в ночь с 11 на 12 сентября в квартире на Железнодорожной улице в поселке Кокошкино между пожилыми супругами произошел конфликт. Мужчина взял топор и ударил женщину по голове, она упала на пол без сознания.

Ее муж решил, что москвичка мертва, и решил совершить самоубийство. Через пару часов женщина пришла в сознание и позвонила в 112. Ее доставили в больницу с рубленой раной височной области.

В настоящий момент сотрудники полиции организовали проверку по факту произошедшего.

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