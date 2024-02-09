Россиянин случайно выстрелил в голову двухлетней дочери
© Freepik
В Калининградской области отец случайно выстрелил в двухлетнюю дочь. Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.
По данным источника, ЧП произошло в поселке Волочаевское. Безработный 40-летний мужчина решил пострелять дома по радиатору из пневматического ружья «МР-512», в этот момент девочка бегала по комнате. В результате одна из пуль попала ребенку в голову.
Малышку доставили в больницу в тяжелом состоянии с проникающим ранением головного мозга.
Сотрудники полиции задержали стрелка, оружие у него изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Ранее сообщалось, что в Тобольске местный житель убил свою невесту-бизнесвумен и совершил суицид.
Также мы писали, что в Подмосковье подростки забросали младшеклассника снежками. В итоге мальчик частично потерял зрение.