Россиянин случайно выстрелил в голову двухлетней дочери

В Калининградской области отец случайно выстрелил в двухлетнюю дочь. Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.

По данным источника, ЧП произошло в поселке Волочаевское. Безработный 40-летний мужчина решил пострелять дома по радиатору из пневматического ружья «МР-512», в этот момент девочка бегала по комнате. В результате одна из пуль попала ребенку в голову.

Малышку доставили в больницу в тяжелом состоянии с проникающим ранением головного мозга.

Сотрудники полиции задержали стрелка, оружие у него изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Тобольске местный житель убил свою невесту-бизнесвумен и совершил суицид.

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