Подростки забросали младшеклассника снежками: ребенок частично потерял зрение

Ученик третьего класса подмосковной школы неудачно поиграл в снежки и частично потерял зрение. О случившемся сообщается в Telegram-канале «Типичное Одинцово».

По данным источника, все произошло на Молодежной улице. Школьники из пятого класса бросили несколько снежков в младшеклассника, и один из них угодил ему в глаз. Очевидцы заметили, что у ребенка проблемы, и позвонили в скорую помощь.

Как оказалось, у школьника повреждены роговица и хрусталик. Пациенту была проведена операция, но врачи сомневаются, что получится вернуть зрение. По их словам, впереди ребенка ожидают еще несколько хирургических вмешательств.

Автор сообщения отмечает, что родители пятиклассников сказали, что поддержат пострадавшего, но в какой-то момент перестали интересоваться его состоянием.

«Никто из детей свою вину не признает», – говорится в сообщении.

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