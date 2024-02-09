Россиянин зарезал свою невесту и совершил суицид

В Тобольске местный житель зарезал свою невесту и совершил самоубийство. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, 38-летняя убитая была успешной предпринимательницей и работала директором юридической фирмы. Год назад она познакомилась с тату-мастером, после чего пара решила пожениться.

За день до ЧП россиянин опубликовал в соцсетях фото невесты с признанием в любви. Также у мужчины, как уточняет Telegram-канал, была другая беременная девушка, с которой у них был общий ребенок. Бизнесвумен пригласила возлюбленного к себе в офис на разговор, однако, зайдя в помещение, жених ударил женщину ножом в сердце. Предпринимательница скончалась на месте.

После этого убийца вернулся домой и совершил самоубийство. У женщины остались мать-инвалид и двое несовершеннолетних детей.

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Самаре юноша зарезал своего отчима за то, что он мешал ему громко слушать музыку.