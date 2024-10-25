Опубликовано 25 октября 2024, 18:081 мин.
В Подмосковье 61-летнего мужчину убило током при поклейке обоев
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В Подмосковье мужчину убило током при поклейке обоев. Он скончался на месте.
Подробности сообщает mk.ru.
Происшествие случилось в поселке Истра Красногорского городского округа днем в среду 23 октября. Женщина попросила друга поклеить обои в съемной квартире.
Во время работ ему мешал электрический провод. Мужчина потянул предмет в сторону, и его ударило током. Смерть от электротравмы наступила мгновенно.
Ранее сообщалось, что в Москве 13-летняя школьница погибла от удара током в ванне-джакузи. Она была присоединена к электричеству. Первоначально причиной удара током считали упавший в воду смартфон. Однако устройство не было подключено к питанию.