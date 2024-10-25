В Подмосковье 61-летнего мужчину убило током при поклейке обоев

В Подмосковье мужчину убило током при поклейке обоев. Он скончался на месте.

Подробности сообщает mk.ru.

Происшествие случилось в поселке Истра Красногорского городского округа днем в среду 23 октября. Женщина попросила друга поклеить обои в съемной квартире.

Во время работ ему мешал электрический провод. Мужчина потянул предмет в сторону, и его ударило током. Смерть от электротравмы наступила мгновенно.

Ранее сообщалось, что в Москве 13-летняя школьница погибла от удара током в ванне-джакузи. Она была присоединена к электричеству. Первоначально причиной удара током считали упавший в воду смартфон. Однако устройство не было подключено к питанию.