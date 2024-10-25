В Подмосковье таксист-мигрант заколол отверткой пассажира, на котором хотел разжиться

В подмосковных Химках таксист-мигрант изрезал ножом пассажира отверткой, когда тот не захотел платить за выдуманный тариф. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло 41 октября рядом с торговым центром, куда 41-летний россиянин приехал на такси за покупками. На месте прибытия шофер внезапно озвучил цену в два раза выше той, которая была указана в приложении для бронирования, поэтому пассажир оплатил лишь часть стоимости по изначальному тарифу и покинул машину. Водитель бросился за ним с отверткой, нанес клиенту четыре удара и скрылся.

Сотрудники ближайшего мебельного магазина вызвали скорую помощь. Пассажира экстренно госпитализировали и прооперировали, его состояние оценивается как стабильно нормальное.

Таксиста-агрессора в настоящий момент разыскивают сотрудники полиции.

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