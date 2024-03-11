Получил сотрясение мозга: в Москве школьника жестоко избили на катке за то, чего он не совершал

В Москве школьника избили до сотрясения мозга на катке, обвинив его в дом, чего он не совершал. Об этом пишет mk.ru.

По имеющейся информации, все произошло 9 марта на улице Бибиревская. Подросток отправился на каток с двумя своими младшими братьями (всего в семье пятеро детей).

На катке знакомые ребята обвинили школьника в краже пяти тысяч рублей у девочки. По словам родных подростка, он ни у кого не брал денег. В результате невиновного жестоко избили. Пострадавший смог дойти до дома, но там ему стало плохо. Мама подростка вызвала скорую помощь.

Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сильные ушибы. Периодически пострадавший теряет сознание, поэтому ему прописали постоянный постельный режим.

Как стало известно, подросток уже не впервые терпит издевательства со стороны знакомых. Выяснилось, что эти же ребята избили школьника в январе, а до этого — в декабре прошлого года.

Более того, как утверждает мама потерпевшего, это происходит с первого класса. По словам женщины, она обращалась к руководству школы, писала заявление в полицию, однако привлечь подростков к ответственности пока не удается.

Ранее сообщалось о том, что в Москве возбудили уголовное дело после избиения подростками мужчины в метро.